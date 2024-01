Evanilson sem sequelas do jogo frente ao Sp. Braga

Evanilson não apresentou qualquer problema físico resultante do jogo frente ao Sp. Braga, depois de ter saído durante a segunda parte com queixas numa perna. Depois de reavaliado, no treino da manhã desta segunda-feira, o brasileiro não viu o seu nome no boletim clínico.Dessa forma, Marcano, em tratamento, é o único lesionado. Zaidu e Taremi, ao serviço das seleções, continuam ausentes do Olival.Os dragões cumprirão amanhã um dia de folga, regressando ao trabalho na tarde de quarta-feira, com um treino agendado para as 17 horas, no Olival, onde vão começar a preparar a receção ao Moreirense.