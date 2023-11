Evanilson sonha ser o rei dos goleadores na Champions: «Acho que dá para sonhar»

Evanilson é um dos melhores marcadores da Champions, com quatro golos, três deles no jogo em Antuérpia, feito que o colocou entre um restrito lote de jogadores brasileiros, ao lado de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, entre outros. O avançado do FC Porto confessa que nem dormiu na noite seguinte a esse hat trick."Nem consegui dormir, via os golos, via as jogadas, via tudo... Sair do banco de suplentes e fazer três golos, não imaginei que pudesse acontecer algo assim. O Sérgio (Conceição) deu-me os parabéns e disse que merecia, disse também para continuar a trabalhar. Gostei muito do golo em que o Pepê me deu a assistência, o Pepê deixou a bola redondinha para mim. Também gostei muito do terceiro. É claro que no final levei a bola autografada para casa e a camisola, está tudo guardado. As redes sociais não paravam, muita gente a dar os parabéns", referiu o ponta-de-lança, de 24 anos, em entrevista ao canal brasileiro TNT Sports.Estando bem colocado entre os máximos concretizadores da competição mais importante de clubes da Europa, Evanilson acredita que pode chegar ao final na liderança, embora assuma que é uma missão árdua."Acho que dá para sonhar, sim. São grandes jogadores que também têm muito potencial e fazem muitos golos, mas fazendo bem o meu trabalho, acho que posso marcar mais golos, mas para ser o melhor marcador... vamos ver", revelou.