Evanilson: «Temos hipótese de ir buscar o apuramento em casa»

Apesar da derrota () frente ao Barcelona, Evanilson deixou claro que o FC Porto vai lutar pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Shakhtar Donetsk, na derradeira jornada do Grupo H."Sabiamos da dificuldade do jogo. A equipa teve um bom comportamento. Chegámos e começámos a ganhar, mas eles por jogadas individuais conseguiram empatar e dar a volta. É levantar a cabeça e buscar a qualificação. Fizemos um bom trabalho, criámos oportunidades, mas só fizemos um golo. Ainda temos hipotese de ir buscar em casa o apuramento. Vamos continuar a trabalhar. Temos jogo do campeonao antes disso. Depois, vamos buscar os três pontos frente ao Shakhtar, porque também é muito importante e será essencial para passarmos, que é o que interessa", disse o avançado brasileiro de 24 anos, em declarações à DAZN.