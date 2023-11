Evanilson torcia pelo Real Madrid, lamenta não jogar em Camp Nou e quer a camisola de Lewandowski

Evanilson assume que a Champions é uma competição diferente, cada jogo tem o seu simbolismo próprio, e o próximo não foge à regra. Aliás, o duelo que se segue, sendo frente ao Barcelona, tem ainda maior impacto. O brasileiro está motivado, acredita que o FC Porto pode ganhar, mas não esconde que gostaria mais de jogar no mítico Camp Nou."A gente sonha jogar naquele estádio e quando está para ir lá jogar dá um azar… Fizemos um grande jogo (no Dragão), mas faltou-nos eficácia. Tivemos oportunidades de fazer golos, mas não conseguimos, ao contrário deles, que marcaram o golo na sequência de um erro nosso. No próximo jogo, se estivermos bem, podemos ganhar. Não podemos olhar para os nomes deles, são jogadores de muita qualidade, temos de fazer o nosso trabalho, se formos fiéis ao que somos, jogarmos com intensidade, não termos medo de jogar, podemos trazer um resultado positivo, dá para ganhar", destacou o brasileiro, em entrevista ao canal brasileiro TNT Sports.Um jogo especial para Evanilson, uma vez que do outro lado do campo estará Robert Lewandowski, um ídolo de infância. Nos tempos em que jogava no Fluminense, o brasileiro era conhecido por... Lewanilson. Por isso, seria bem recebida a camisola do goleador polaco."O Lewandowski é um grande jogador, um ídolo, é um dos melhores pontas-de-lança do Mundo, eu gostava muito de ser chamado assim (Lewanilson)... Já disse ao Wendell para ele me arranjar a camisola dele, porque jogou várias vezes frente a ele na Alemanha. Vou tentar…", referiu o jogador do FC Porto, entre risos.Cada jogo na Champions é sempre um momento especial e Evanilson revela que faz muitas perguntas a Pepe sobre as suas grandes noites europeias ao serviço do Real Madrid, até porque na altura era fã dos merengues."É uma competição muito importante para todos os clubes, quando toca o hino da Champions fico arrepiado. Todos os jogadores no Brasil querem jogar a Champions, quando eu estava no centro de treinos do Fluminense via jogos da Champions e pensava ‘será que um dia vou jogar nessa competição?’ Torcia mais pelo Real Madrid e até falo sobre isso com o Pepe, pergunto-lhe como era jogar frente ao Barcelona, frente ao Neymar…", apontou o brasileiro, não poupando nos elogios ao companheiro, que recentemente se tornou no jogador mais velho de sempre a marcar na Champions."Ficámos muito felizes por ele, é difícil encontrar um jogador com a idade dele a jogar com a intensidade com que se apresenta em todos os jogos, faz sprints, vai para a área, aparece, marca, está melhor do que muitos jogadores meninos (risos). Fico feliz por ele ter atingido essa marcar, ajudou-me muito desde que cheguei, dando conselhos, fico feliz por ele", vincou o brasileiro.