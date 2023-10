Fábio Cardoso e Galeno furam silêncio nas redes sociais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se uma derrota por si só já seria complicada de digerir, a forma como o FC Porto acabou por sair derrotado frente ao Barcelona terá sido ainda mais difícil de encarar por parte do grupo de trabalho. Ora, tanto no rescaldo do jogo como durante o dia de ontem, a esmagadora maioria dos jogadores azuis e brancos manteve-se inativa nas respetivas contas nas redes sociais.

As exceções foram mesmo Fábio Cardoso e Galeno. "Obrigado a todos pelo ambiente que criaram, apoiando a equipa do primeiro ao último segundo", publicou o defesa-central, enquanto o extremo ficou-se por um discurso mais pragmático: "Foco para o próximo, juntos dragões."

Como não podia deixar de ser, o tempo é já de pensar na receção aos algarvios e, a esse propósito, o FC Porto relembrou ontem os seus apoiantes de que há ainda bilhetes disponíveis.