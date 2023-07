Fábio Cardoso foi capitão e garante: «Estamos focados no que aí vem»

Perante 40.125 espectadores, o FC Porto voltou ontem ao Dragão, no empate com o Rayo Vallecano. Já este domingo, o defesa-central portista, Fábio Cardoso, que envergou a braçadeira de capitão nos momentos finais da partida, recorreu às redes sociais para partilhar as sensações vividas e deixar uma garantia."De volta a casa! Um sentimento sem igual, voltar a estar perto de todos vocês, portistas, que nos apoiam sempre do inicio ao fim. Não foi o resultado que queríamos dar, mas estamos focados no que aí vem", prometeu o avançado, já de olhos postos na Supertaça frente ao Benfica, marcada para dia 9 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro.