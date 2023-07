Falcão e o regresso ao Dragão: «É um orgulho poder receber o carinho de toda a gente do Porto»

O regressso de Radamel Falcão ao Estádio do Dragão foi um dos principais motivos de entusiasmo junto dos adeptos portistas quando se soube que o Rayo Vallecano seria o adversário do FC Porto no jogo de apresentação deste sábado . Em declarações ao Porto Canal antes da partida, o avançado colombiano não escondeu a emoção provocada pelo momento."Para mim é um orgulho poder receber o carinho de toda a gente do Porto. Visitar a cidade e o Estádio do Dragão, recordar tantos momentos marcantes, desperta-me muitas emoções. O FC Porto é muito especial para toda a família", começou por dizer, mostrando-se grato pela forma como sempre foi tratado pela massa associativa: "Os adeptos do Porto fizeram-me sempre sentir parte da instituição e que fui importante para o clube. O clube também ficou para sempre no meu coração. É difícil vir cá com outras camisolas, mas o carinho é mútuo, entre mim e os adeptos, e há que saber gerir as coisas."Falcão foi também convidado a recordar os pontos altos da sua passagem pelo Dragão, destacando os golos ao Benfica e também a conquista da Liga Europa. "Foi algo maravilhoso para o clube e para os jogadores, e também para mim e para a minha família. Ainda mantenho uma boa relação com todos eles, foi um grupo de jogadores maravilhoso e mantivemo-nos em contacto", confessou, abordando as diferenças entre essa conquista e o troféu levantado ao serviço do At. Madrid: "Com o At. Madrid já tinha a experiência de jogar uma final europeia e deu para desfrutar um pouco mais. No Porto tínhamos tanta vontade de ganhar, que depois do golo só queríamos que o jogo acabasse. Não houve tanto tempo para desfrutar do jogo enquanto decorria."O avançado colombiano deixou também elogios ao atual plantel portista. "Vi o jogo com o At. Madrid na Liga dos Campeões da época passada. Têm um grupo de trabalho excelente, uma equipa técnica muito boa e um grupo de jogadores com muita ambição que é o mais importante", finalizou.