O FC Porto anunciou este sábado a realização de um jogo de pré-época à porta aberta com o Wolverhampton, orientado por Julen Lopetegui, que passou pelos azuis e brancos entre 2014 e 2016.O encontro terá lugar no dia 25 de julho (terça-feira) às 19 horas no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa.Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e têm o custo unitário de 20 euros.