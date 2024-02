FC Porto-Arsenal, 1-0: o duelo em 5 factos

O FC Porto venceu () na receção ao Arsenal, num jogo a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Champions e no qual foram destacados os seguintes dados estatísticos por parte da Goalpoint:A coesão defensiva do FC Porto foi peça chave na vitória e prova disso é que o Arsenal tem de recuar dois anos até recordar um jogo em que tenha terminado com zero remates enquadrados, como sucedeu no Estádio do Dragão.Wendell saiu a poucos minutos dos 90, quando já não dava mais. Para trás deixou um jogo de muito trabalho, com 10 ações defensivas, entre elas três desarmes e duas interceções e com apenas um passe falhado.Alan Varela foi outro esteio "azul-e-branco". O argentino terminou com 88 por cento de passes certos e sete ações defensivas.O FC Porto soube conquistar faltas e quebrar a ideia de jogo dos "gunners". As 22 faltas sofridas pelos "dragões" são, aliás, um máximo da turma de Sérgio Conceição na prova, com Pepê à cabeça, com cinco infrações.O jogo ameaçava uma noite mal dormida a Galeno, que já havia desperdiçado duas ocasiões flagrantes para abrir o marcador, mas o brasileiro redimiu-se, marcando um golo para recordar, no seu terceiro disparo (máximo do jogo).