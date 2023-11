FC Porto atira-se ao VAR: «O pior desempenho do jogo foi de um interveniente que nem estava em Guimarães»

"O pior desempenho do jogo foi de um interveniente que nem estava em Guimarães, mas em Oeiras. O videoárbitro António Nobre deixou passar em claro um lance em que, segundo os especialistas em arbitragem, foi cometido penálti sobre Pepe. Como se percebe pelas imagens, o árbitro Nuno Almeida não tinha a possibilidade de ver a falta, mas é difícil compreender a atuação do VAR – ou não, se tivermos em conta que António Nobre, também como VAR, deixou passar em branco três penáltis por assinalar a favor do FC Porto num jogo em Moreira de Cónegos", pode ler-se no 'Dragões Diário'.

O FC Porto criticou este domingo a atuação de António Nobre, VAR no jogo de ontem com o Vitória em Guimarães (1-2) . Na sua newsletter desta manhã, os azuis e brancos falam de um penálti que ficou por marcar.