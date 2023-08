FC Porto bate Sp. Braga em jogo-treino no Olival: penálti de Taremi definiu marcador

O FC Porto derrotou o Sp. Braga por 1-0, num jogo-treino realizado à porta fechada na tarde desta terça-feira, no Olival. O único golo do encontro foi apontado por Taremi, de penálti, na sequênca de uma falta sobre Galeno.O ensaio serviu para as duas equipas prepararem os jogos oficiais que se avizinham, frente ao Benfica no caso dos dragões (Supertaça no dia 9 de agosto), e diante do Backa Topola no caso dos arsenalistas (1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.O FC Porto entrou de início com Cláudio Ramos, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Danny Namaso e Taremi. No decorrer do jogo, Sérgio Conceição utilizou ainda Wendell, Gonçalo Borges, Toni Martínez, Romário Baró, Nico González, Fran Navarro, Rodrigo Pinheiro, André Franco, David Carmo e Fábio Cardoso.Diogo Costa, João Mário (ambos em treino condicionado), Veron e Evanilson (em tratamento) ficaram de fora.Quanto aos minhotos, alinharam com Matheus, Víctor Gomez, Tormena, Niakaté, Borja, Vítor Carvalho, André Horta, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Pizzi e Abel Ruiz. No decorrer do teste jogaram ainda Paulo Oliveira, Serdar, Castro, Roger, Banza, Marin, Joe Mendes, Rodrigo Gomes e Soumaré.