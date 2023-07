FC Porto goleia galeses do Cardiff e mantém registo perfeito na pré-temporada

há 23 min 21:04

Fim do jogo (4-0)

Final da partida no Estádio do Algarve! Apesar do resultado não espelhar as dificuldades sentidas pelo FC Porto, sobretudo durante a 1.ª parte, os dragões conseguem uma vitória contundente perante o Cardiff, mantendo assim o registo 100 por cento vitorioso na pré-temporada e sem quaisquer golos sofridos. Depois de um primeiro tempo pobre, os dragões dominaram por completo na 2.ª parte e ampliaram, de forma natural, a vantagem no marcador. No primeiro jogo à porta aberta, Fran Navarro não desperdiçou a oportunidade para brilhar, conseguindo responder à letra aos golos do compatriota Toni Martínez. Não foi uma exibição brilhante, mas a formação de Sérgio Conceição acaba com nota positiva mais um teste antes do arranque oficial da temporada.