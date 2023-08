FC Porto coloca ponto de interrogação no golo anulado a Taremi

Apito Record: Gyökeres e Eustáquio escaparam a expulsões? Penálti da vitória do FC Porto foi bem assinalado? As respostas estão aqui Apito Record: Gyökeres e Eustáquio escaparam a expulsões? Penálti da vitória do FC Porto foi bem assinalado? As respostas estão aqui

Dois golos nos descontos deram segunda-feira ao FC Porto anum jogo em que os dragões poderiam ter aberto o marcador aos 12'. Taremi marcou mas o golo foi anulado por Fábio Veríssimo, por fora de jogo. O VAR, na análise ao lance, confirmou a decisão do árbitro. As linhas indicaram que o iraniano estava em posição irregular por 7 centímetros. Já hoje, na newsletter diária os dragões fazem referência ao lance."O terceiro triunfo por 2-1 noutras tantas jornadas ganhou forma em apenas quatro minutos do tempo de compensação, graças a uma grande penalidade de Galeno (90+1’) e a uma finalização à ponta de lança do defesa mais concretizador da história do clube (90+4’). Logo a abrir, antes do penálti que adiantou os da casa, Mehdi Taremi teve um golo anulado por sete (?) centímetros", pode ler-se no Dragões Diário.