FC Porto confirma renovação com o jovem Tiago Sousa

O FC Porto oficializou esta segunda-feira a renovação de contrato com Tiago Sousa, conformehavia adiantado na sua edição de domingo. O avançado, de 16 anos, assinou um contrato de formação válido até 2025.Tiago Sousa marcou dez golos em 2022/23 e fez ainda uma assistência em 27 jogos disputados pelos sub-17. Sonho manter o nível e chegar à equipa A. "Não moro muito longe daqui e adaptei-me muito bem aqui. É o meu clube do coração, o que torna as coisas mais fáceis. O objetivo é chegar à equipa A desde que aqui cheguei. É um sonho e espero concretizá-lo. Gosto de fazer as coisas etapa a etapa, sei que pode demorar, mas acredito que vou chegar lá", referiu o jovem aos meios do clube, ele que é irmão de Rui Pedro, ex-ponta-de-lança do FC Porto que atualmente joga nos eslovenos do Olimpija Ljubljana."A minha maior referência é o meu irmão e, atualmente, a referência no clube é o Taremi porque é um avançado muito completo que ajuda muito a equipa. Identifico-me muito com ele", atirou.