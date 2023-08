FC Porto continua a preparar jogo frente ao Moreirense com duas baixas por lesão

Gabriel Veron e Evanilson fizeram tratamento às respetivas lesões, esta sexta-feira, em mais um treino de preparação para o jogo com o Moreirense.Além desta dupla, também Pepe falhará a deslocação a Moreira de Cónegos, no caso para cumprir o castigo pela expulsão, em Aveiro, frente ao Benfica.Os dragões voltam a treinar este sábado, de manhã, novamente no centro de treinos do Olival.