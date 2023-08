FC Porto de luto pela morte de Diogo Paiva Brandão, antigo diretor-geral da SAD

Diogo Paiva Brandão, antigo diretor-geral da SAD do FC Porto, faleceu esta terça-feira vítima de doença prolongada. Numa nota de condolências publicada no site, os dragões lembraram a carreira do dirigente no clube, que durou entre 1997 e 2010."Paiva Brandão integrou os quadros portistas na última década do século XX e nas primeiras do novo milénio, fez parte do Conselho de Administração de várias sociedades do grupo - nomeadamente Porto Media, Porto Seguro e Dragon Tour - e foi representante dos Dragões na Associação Europeia de Clubes (ECA) e no Comité de Competições de Clubes da UEFA, assim como membro do Conselho da FIFA", escreveram os dragões.À família enlutada e ao FC Porto,envia as mais sentidas condolências.