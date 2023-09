FC Porto despede-se "com consternação" de Mário Espingardeiro

O FC Porto publicou, esta segunda-feira, uma nota de condolências pela morte de Mário Manuel Jardim Rodrigues, conhecido no mundo do futebol por Mário Espingardeiro, que faleceu aos 79 anos."O FC Porto recebeu com consternação a notícia da morte de Mário Manuel Jardim Rodrigues, antigo futebolista que representou o clube na temporada 1967/68", escreveram os dragões no site oficial.Além dos portistas, o antigo médio também vestiu as cores de Sp. Braga, por quem conquistou a Taça de Portugal de 1965/66, Tirsense, Valdevez e Ponte da Barca ao longo da carreira futebolística.À família enlutadaapresenta sentidas condolências.