FC Porto em alerta: licenciamento da UEFA exige melhoria do capital próprio

O FC Porto tem até 31 de dezembro próximo para melhorar em, pelo menos, 10 por cento o seu capital próprio, situado, de momento, no vermelho. São 176 milhões de euros negativos, valor que infringe as novas regras de licenciamento da UEFA, conforme noticiou, este sábado, o jornal Público.Se a avaliação fosse feita neste momento, prossegue aquele diário, os dragões seriam o único clube português a infringir os regulamentos, mas Benfica e Sporting também não estão a salvo.O novo plano do que, outrora, foi conhecido como 'Fair Play Financeiro da UEFA' define que os clubes participantes nas suas competições tenham capital próprio positivo ou, em alternativa imediata, que o melhorem em 10 por cento a cada ano que passa. Águias e leões cumprem esse requisito, mas o endividamento dessas duas SAD também as deixa em risco.De qualquer forma, a SAD do FC Porto já está há muito alertada para isso, até porque as novas regras do Plano de Sustentabilidade e Solvência da UEFA já vinham transcritas no último relatório e contas, uma vez que o mesmo foi aprovado em 2022.E, de acordo com as informações recolhidas por, os dragões vão cumprir com o regulamento e sem necessidade de recorrer a mais vendas. A de Otávio para o Al Nassr assegura o cumprimento das novas regras de licenciamento da UEFA.