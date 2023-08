FC Porto em parceria com a Zumub

O FC Porto anunciou um acordo com a Zumub, empresa de nutrição e suplementação alimentar que se junta como parceira do emblema da Invicta. "É com imenso orgulho que a Zumub se torna parceira oficial de nutrição do FC Porto. Esta aliança de prestígio reforça o nosso compromisso com a excelência e a nossa dedicação à promoção de um estilo de vida saudável e performance ao mais alto nível. Tal como o desempenho do FC Porto em campo inspira milhões de pessoas, estamos igualmente entusiasmados por inspirarmos escolhas saudáveis no campo e fora dele", assumiu o CEO da empresa, Urbano Veiga, no momento da assinatura do contrato de de colaboração.Recorde-se que a Zumub já estabeleceu no passado parcerias com outros clubes de futebol da Liga, nomeadamente em relação ao Sporting.