FC Porto empata (3-3) com o E. Amadora no fecho do estágio no Algarve

No Estádio da Bela Vista, onde na véspera havia perdido com o Wolverhampton , o FC Porto empatou, esta quarta-feira, com o E. Amadora (3-3), no treino com jogo que encerra o estágio dos dragões no Algarve e que decorreu à porta fechada.Namaso bisou na primeira parte e Taremi selou o empate na 2.ª parte na conversão de um penálti. Kikas e Capita, por duas vezes, apontaram os golos do Estrela, todos na primeira parte.Com Pinto da Costa a assistir, jogaram de início pelos dragões Samuel Portugal; Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; André Franco, Grujic, Bernardo Folha e Gonçalo Borges; Namaso e Fran Navarro.