FC Porto encerra preparação para o Moreirense com dois nomes no boletim clínico

O derradeiro ensaio do FC Porto para o jogo de amanhã, em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, referente à 1ª jornada da Liga, realizou-se na manhã deste domingo e não ofereceu qualquer boa notícia para Sérgio Conceição.Quer isto dizer que Veron e Evanilson voltaram a fazer tratamento às respetivas lesões e são baixas para o duelo com os minhotos, tal como Pepe, embora o capitão fique de fora devido a castigo, pela expulsão na Supertaça, frente ao Benfica.O Moreirense-FC Porto de amanhã, que não terá Sérgio Conceição no banco igualmente por motivos disciplinares, tem pontapé de saído marcado para as 18.45 horas e será dirigido por Hélder Malheiro.