FC Porto encerra preparação para receção ao Farense com três nomes no boletim clínico

O FC Porto encerrou, este sábado, a preparação para o jogo de amanhã, frente ao Farense, no Estádio do Dragão, a contar para a 2.ª jornada da Liga Betclic (18 horas).De acordo com as informações prestadas pelo FC Porto, os nomes de Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson continuam no boletim clínico. Além dessas três baixas, Sérgio Conceição também não poderá contar com os serviços de Pepe e Wendell, no caso para cumprirem castigo.Recorde-se que o próprio treinador não estará no banco, uma vez que está a cumprir 23 dias de suspensão como consequência das polémicas que protagonizou na Supertaça.