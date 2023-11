FC Porto esclarece diferendo com o Junior Barranquilla por Luis Díaz

Na sequência das informações veiculadas, esta quinta-feira, na Colômbia a propósito do diferendo entre o FC Porto e o Junior Barranquilla respeitante aos valores a pagar ao clube formador de Luis Díaz, pela transferência do avançado para o Liverpool, os dragões emitiram um comunicado para esclarecer alguns pontos."É falso que o Junior Barranquilla tenha apresentado junto da FIFA uma queixa contra a FC Porto – Futebol, SAD para ser indemnizado em 9 milhões de euros", pode ler-se no referido comunicado assinado pela administração da SAD do FC Porto."Existe, isso sim, um litígio, que corre no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS/CAS) e que só recentemente concluiu a composição do painel de árbitros, relativamente aos custos que podem ser deduzidos nos montantes a liquidar ao Junior Barranquilla (i.e. Solidariedade e Custos de Intermediação)", prosseguem os dragões com a conclusão a surgir de seguida."Importa esclarecer que a FC Porto – Futebol, SAD reconheceu um custo de cerca de 7 milhões de euros relativamente a este negócio (que seria pago prestacionalmente ao longo do tempo), dos quais estão já liquidados 4,6 milhões de euros e cujo pagamento remanescente ocorrerá em várias prestações até ao final do próximo ano civil."