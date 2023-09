FC Porto multado em 5.684 euros por factos ocorridos no jogo da Amadora

O FC Porto foi multado em 5.684 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por factos ocorridos no jogo frente ao Estrela da Amadora, na passada sexta-feira, a contar para a 5.ª jornada do campeonato.



A maior fatia tem a ver com o atraso da equipa na entrada para as duas partes, com os dragões a serem sancionados em 3.060 euros. Devido ao comportamento incorreto do público, quer pela deflagração de engenhos pirotécnicos, quer por cânticos insultuosos, os portistas foram multados em 2.624 euros.