«FC Porto pôs-se a jeito»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após vitória frente ao Portimonense (1-0) , jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin"Ainda não foi desta que acabámos relaxados, mas também não me lembro de uma oportunidade de golo legal por parte do Portimonense. Acabámos com o coração nas mãos, mas a culpa é nossa. Os resultados continuam a ser melhores do que as exibições.""Os jogos pós-Champions são sempre complicados, mas o FC Porto fica a dever a si próprio um resultado mais expressivo, pois construiu e criou muitas oportunidades de golo claras, voltando a pecar, mais uma vez, na finalização. Foi um festival de desperdício.""No meio de tanto sofrimento, valeu a vitória. O FC Porto não fez um bom jogo e continua a desperdiçar muitos golos. Não conseguiu resolver o jogo e pôs-se a jeito. Mais uma vez, ficámos com menos um jogador em campo. Valeu mesmo pelo resultado."