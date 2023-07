E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto cumpriu, na manhã desta quinta-feira, mais um treino de preparação para o jogo de sábado, frente ao Rayo Vallecano, que servirá de apresentação aos sócios.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos dragões, João Mário fez treino condicionado, enquanto Veron e Evanilson prosseguem em tratamento às respetivas lesões.O treino de hoje ficou, de resto, marcado pelo regresso ao Olival, concluído que está o estágio no Algarve. O quartel-general do FC Porto voltará a abrir portas amanhã de manhã, a partir das 10.30, para mais um treino.