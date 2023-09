FC Porto prepara receção ao Gil Vicente com cinco jogadores na enfermaria

O FC Porto cumpriu, na manhã desta quinta-feira, no Olival, mais um treino de preparação para a receção ao Gil Vicente, marcada para sábado e a contar para a 6.ª jornada da Liga Betclic.De acordo com as informações disponibilizadas pelos dragões, Marcano, Zaidu, Veron, Namaso e Evanilson estiveram na enfermaria, em tratamento às respetivas lesões.Amanhã, o FC Porto encerra a preparação para o próximo jogo, novamente no Olival, a partir das 10h30. Hora e meia mais tarde, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer o lançamento dessa partida.