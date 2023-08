FC Porto prepara Supertaça com o Benfica ainda sem Diogo Costa

O FC Porto continuou este domingo a preparar o encontro da Supertaça diante do Benfica no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.Sérgio Conceição não pôde contar com Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento).O clássico da Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Benfica está marcado para dia 9 de agosto, quarta-feira às 20h45.