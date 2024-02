FC Porto procura aproximar-se dos 75 milhões de euros na Champions

O FC Porto já arrecadou mais de 63,5 milhões de euros (ME) na edição 2023/24 da Liga dos Campeões e pode aproximar-se dos 75 ME se eliminar o Arsenal e atingir os quartos de final.

Única equipa lusa a atingir os oitavos de final, face à queda para a Liga Europa de Benfica e Sp. Braga, o conjunto azul e branco vai em busca dos 10,6 milhões de euros atribuídos aos clubes que ultrapassarem a primeira fase a eliminar.

Face a um melhor posicionamento no ranking da UEFA dos últimos 10 anos, o 10.º posto entre os 32 participantes na fase de grupos, os dragões encabeçaram logo de início a lista lusa, com 41,791 ME contabilizados, 15,64 pela presença e 26,151 pelo ranking.

Na fase de grupos, o FC Porto aumentou esse montante com as quatro vitórias conquistadas, que lhe valeram mais de 12,1 ME, (mais precisamente 12.178.947 euros), 11,2 ME diretamente pelos triunfos e 978.947 euros pelo remanescente dos empates.

Com o segundo lugar do Grupo H e consequente apuramento para os oitavos de final, os dragões garantiram mais 9,6 ME, totalizando 63.569.947 euros, que lhe valem o sétimo lugar da tabela de dinheiro arrecadado na Champions 2023/24.

O FC Porto vai agora em busca dos 10,6 ME pela presença nos quartos de final, tendo ainda ao alcance mais 32,5 ME - 12,5 ME se chegar às meias-finais, mais 15,5 ME se for finalista e ainda mais 4,5 ME no caso de vencer a prova.

Na mesma tabela de ganhos, o Benfica, que caiu para a Liga Europa, ao ser terceiro do Grupo D, é o 19.º, com 43.991.737 euros arrecadados, enquanto o Sporting de Braga, também relegado para a segunda competição da UEFA, é 24.º, com 32.621.737.

O campeão português em título Benfica ganhou 39,517 ME pela entrada, 15,640 fixos e 23,877 variáveis, pelo ranking, e, na fase de grupos, colecionou 2,8 ME pela única vitória, 930 mil pelo empate e mais 244.737 pelo remanescente dos empates.

Por seu lado, o Sp. Braga arrancou com 28,147 ME, os 15,64 ME da presença e os 12,507 ME do ranking, e acrescentou-lhe exatamente o mesmo valor conseguido pelos encarnados na fase de grupos, ao somar também uma vitória e um empate.

A estes valores, acrescem ainda os do 'market pool', relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 303,3 ME pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

O Benfica, como campeão em título, tem direito a 45% do valor destinado a Portugal, o FC Porto, vice-campeão, a 35%, e o Sporting de Braga, terceiro classificado, a 20%.