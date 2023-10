FC Porto recebe visita de comitiva da Federação da Guiné-Bissau

O FC Porto recebeu na manhã desta segunda-feira uma delegação da Federação da Guiné-Bissau comandada pelo seu presidente, Carlos Alberto Teixeira, e que incluiu ainda Ivanildo, antigo jogador dos dragões. Um momento que Pinto da Costa considerou importante para reforçar os laços de amizade com aquele país africano de língua oficial portuguesa."Foi uma satisfação muito grande receber a delegação da Guiné-Bissau, chefiada pelo presidente da Federação. Temos tradicionalmente muito boas relações e vários intercâmbios, estamos interessados em reforçar essa parceria, e foi um prazer, no meio desta comitiva, poder rever um antigo jogador nosso, o Ivanildo, que de certeza vai fazer um bom trabalho no futebol guineense, porque foi sempre um rapaz com muito valor. Desejo a todos e a ele em especial as maiores felicidades e o presidente sabe que estamos ao dispor para tudo o que precisarem de nós. Já trocámos impressões de forma a que treinadores guineenses venham estagiar aqui no FC Porto. Estamos sempre dispostos a ajudar para que o futebol da Guiné-Bissau seja cada vez melhor", referiu Pinto da Costa, em declarações ao site do FC Porto.Carlos Alberto Teixeira retribuiu os elogios do presidente do FC Porto e mostrou-se encantado com o que viu e conversou com Pinto da Costa, congratulando-se com o estreitar de relações com os dragões."Quero agradecer ao senhor presidente do FC Porto pela amabilidade de me receber. Esta visita é uma referência, porque sabemos que muitos jogadores da Guiné-Bissau passaram pelo FC Porto e muitos outros ainda estão cá, por isso temos que criar pontes e sinergias entre o futebol da Guiné-Bissau e o FC Porto. Sabemos que o presidente do FC Porto é uma referência, uma pessoa que nos habituou de uma forma muito convicta a defender a sua condição de conseguir projetar o clube a este nível. Por isso, queremos que o FC Porto seja também uma referência na Guiné-Bissau. Estamos cá para conversar e para levar daqui a experiência deste grande clube e do seu presidente. Saí do museu arrepiado, é algo nunca visto, mais uma vez enalteço a capacidade de liderança do senhor presidente por ter um museu tão rico, vasto e com um significado muito importante. Também é uma lição, aprendi muitas coisas aqui. Parabéns ao FC Porto pela dinâmica que está a imprimir", apontou o presidente da Federação da Guiné-Bissau.