FC Porto regressa ao trabalho: Fábio Cardoso foi o primeiro jogador a chegar e Navarro deu autógrafos a adeptos

O FC Porto regressou esta sexta-feira ao trabalho no Olival, tendo em vista a preparação para a próxima temporada.Siramana Dembélé, adjunto de Sérgio Conceição, foi o primeiro a chegar, logo pelas 7h24. Já Fábio Cardoso apareceu poucos minutos depois, pelas 7h36, tendo sido o primeiro jogador a marcar presença no centro de treinos.Sérgio Conceição chegou pelas 7h50, acompanhado pela mulher, que deixou as instalações do FC Porto logo depois.Já depois do treinador portista, chegaram Marcano, Evanilson, André Franco, João Marcelo, David Carmo, Toni Martínez, Danny Namaso, João Mário e Bernardo Folha. Fran Navarro entrou no Olival às 8h37. O reforço parou para dar autógrafos a uma família de emigrantes suíços.Luís Gonçalves, administrador da SAD, também marca presença no Olival no dia 1 da nova temporada. Vítor Baía, por sua vez, entrou às 9h16.Às 9h35, foi a vez de Tomás Esteves, que na última época esteve cedido e recupera de lesão.O presidente Pinto da Costa também não falhou o arranque dos trabalhos, surgindo no Olival às 9h45.