«FC Porto só não saiu humilhado de Guimarães por existir Diogo Costa»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória frente ao V. Guimarães (1-2) na 11.ª jornada da Liga Betclic."O FC Porto deu uma parte de avanço ao Vitória e só não saiu humilhado por existir Diogo Costa. Esta intermitência é preocupante. A 2ª parte valeu pelo Chico Conceição. Deu-nos a vitória e merece esse justo destaque. Até quando um FC Porto assim?""Pode parecer só mais um 2-1, mas vale mais do que todos os outros juntos, porque ganhamos aquilo que diziam ser a batalha pelo 3º lugar. Esperemos que depois do dérbi possamos entrar na batalha pelo 1º. Mais uma vez, houve um grande Diogo Costa!""O Diogo Costa foi decisivo ao manter o FC Porto em jogo ao longo da primeira parte. No segundo tempo acabámos por conseguir impor o nosso jogo e chegar, com naturalidade, à reviravolta através do outro menino prodígio do nosso plantel."