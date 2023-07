FC Porto vence Portimonense com golos de Romário Baró e Gonçalo Borges

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto venceu o Portimonense, por 2-0, em jogo à porta fechada, no Estádio Municipal dos Dois Irmãos, em Portimão. Romário Baró, com assistência de Toni Martínez, e Gonçalo Borges, servido por João Mendes, apontaram os golos do triunfo portista.Ao intervalo, o marcador ainda não tinha mexido, pelo que os golos dos azuis e brancos só surgiram na segunda parte. Mas antes disso, Toni Martínez sofreu um penálti, mas na marcação André Franco permitiu a defesa de Gabriel.Os sete internacionais que se apresentaram mais tarde na pré-época ainda não foram a jogo. A Diogo Costa, Zaidu, Pepe, Grujic Eustáquio, Otávio e Taremi juntaram-se, nas ausências, Evanilson e Veron, que só agora começaram a trabalhar integrados, bem como João Mário, que continua condicionado.Para jogar de início, Sérgio Conceição escolheu o seguinte onze: Samuel Portugal; Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Rui Monteiro, Bernardo Folha, Ussumane Djaló, Galeno; Namaso e Fran Navarro.