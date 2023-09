FC Porto volta ao trabalho com quarteto muito próximo do regresso

Depois de dois dias de folga, o FC Porto voltou ao trabalho, esta segunda-feira, e logo com quatro boas notícias para Sérgio Conceição. Pepe, Grujic, Veron e Romário Baró, os quatro casos entregues ao departamento médico, evoluíram todos para treino integrado condicionado, o último patamar antes da reintegração plena.Nas últimas sessões de treino, os quatro jogadores ficaram sujeito apenas a tratamento, pelo que a atualização do estado clínico coloca todos eles mais próximos do regresso.Deste modo, o técnico do FC Porto pode ganhar quatro opções para o jogo diante do E. Amadora, agendado para sexta-feira.