FC Porto voltou aos treinos e já especificou a lesão de Eustáquio

Cumprido o fim de semana de folga, o grupo às ordens de Sérgio Conceição voltou na manhã desta segunda-feira ao Olival, onde retomou os trabalhos tendo em vista o jogo com o Vilar de Perdizes, a contar para a Taça de Portugal.Eustáquio já marcou presença, depois de ter regressado mais cedo da seleção do Canadá devido a uma lesão. De acordo com o boletim de treino do FC Porto, o médio sofreu um edema na perna esquerda e limitou-se a realizar tratamento, tal como Pepe, Marcano, Zaidu e Veron.Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ao serviço das respetivas seleções.