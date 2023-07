Fernando Gomes investiu 40 mil euros no empréstimo obrigacionista do FC Porto

Fernando Gomes investiu 39.320 euros na aquisição de títulos do empréstimo obrigacionista 2023-26 do FC Porto. A informação foi prestada à CMVM, como é imperativo regulamentar.O administrador da SAD do FC Porto adquiriu 7.864 títulos, ao preço unitário de 5 euros, no último dia 7 de junho, sendo que a comunicação aconteceu no dia 12.Na apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista, com um total de 55 milhões de euros e uma taxa de juro de 6,25 por cento, Fernando Gomes catalogou a operação como um "enorme sucesso", numaao manifestar a necessidade do sucesso desportivo da equipa vir a corresponder ao sucesso financeiro da SAD.