Fernando Madureira fala por via digital

Fernando Madureira vai participar hoje, por videoconferência, no julgamento do caso de atos violentos num jogo de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica, em 2018. Já Hugo Carneiro (Polaco) deve ir pessoalmente a tribunal. Ambos são arguidos e estão em prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano.