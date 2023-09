Francisco Conceição após voltar ao FC Porto: «É aqui que me sinto bem»

Acabado de ser anunciado como reforço do FC Porto para 2023/24, esta sexta-feira, Francisco Conceição não escondeu o seu contentamento pelo regresso ao Dragão.





"Esta é a minha casa, onde me sinto feliz, e estou muito orgulhoso por poder estar de volta e vestir esta camisola. Fiquei muito feliz por haver a possibilidade de regressar. Queria sair, apareceu o FC Porto e achei que era o momento certo para voltar e me sentir realmente feliz, pois é aqui que me sinto bem. Agora, espero que comece rápido para poder mostrar serviço dentro de campo", disse o extremo, aos meios do clube, apontando aos objetivos de sempre: "Quero ganhar títulos porque este clube merece. É para isso que trabalhamos todos os dias, para conquistar todos os títulos das provas em que estamos inseridos."Apesar do ano de estreia no Ajax não ter corrido da melhor forma, o jovem português vê pontos positivos na experiência de um ano na Holanda. "Quando vamos para fora, aprendemos muitas coisas. Estou mais maduro, aprendi muito e espero mostrar dentro de campo que estou preparado para fazer a diferença", afirmou, reiterando nunca ter esquecido o clube do seu coração: "[De fora] sofre-se mais, torci pelo clube que é o do meu coração e agora é mais fácil estar dentro das quatro linhas. Fico com a sensação de que nunca saí daqui pelo carinho que os adeptos sempre demonstraram e agora só quero mostrar que podemos ganhar muitos títulos e que posso fazer a diferença com golos e assistências."