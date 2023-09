Francisco Conceição estreia-se nos convocados do FC Porto... e há regressos

Francisco Conceição foi convocado por Sérgio Conceição para a visita ao E. Amadora, esta sexta-feira. Além do extremo, que se estreia na lista de eleitos, também Pepe e Romário Baró foram incluídos na comitiva do FC Porto que chegou esta quinta-feira à noite a Lisboa. Assim, Grujic, Bernardo Folha, Danny Namaso e Veron, entre os jogadores de campo, acabaram por ficar na Invicta.Um grupo de adeptos azuis e brancos aguardou pela sua equipa nas imediações da unidade hoteleira onde os dragões costumam ficar hospedados, exibindo uma tarja com a mensagem: "Um presidente, um treinador." Sérgio Conceição chegou a abeirar-se do grupo e cumprimentou alguns elementos, seguindo depois para o interior do hotel.