Francisco J. Marques aponta "manipulação das transmissões televisivas dos jogos do Benfica"

Francisco J. Marques voltou a apontar o dedo às transmissões dos jogos caseiros do Benfica na Liga Betclic pela BTV, no caso à boleia do último jogo encarnado no Estádio da Luz, da receção ao Casa Pia (1-1).No que diz respeito ao golo dos encarnados nesse jogo, da autoria de João Mário, o diretor de comunicação do FC Porto lamentou as repetições da jogada por parte do canal televisivo. "Há anos que as transmissões dos jogos do Benfica são manipuladas para transmitir uma ideia falsa. Pouco me interessa se o golo foi legal ou não, o que me interesse é isto que se repete há anos. Este golo é exemplo disso", afirmou, detalhando: "O lance começa com uma eventual falta [n.d.r.: de Antóniol Silva] e nenhuma repetição da BTV foi esclarecedora, isso é manipular a transmissão. Isto acontece em todas as transmissões dos jogos em casa do Benfica. E o que que se fazem em Portugal, na FPF, na Liga, para impedir isto? (...) O que é que as televisões, tão rápidas a fazer a denúncia do mais pequeno piscar de olho do nosso treinador, fazem? Um silêncio cúmplice."A respeito do tema, Francisco J. Marques sentenciou: "Esta manipulação é cansativa, mas mais é a subserviência ao Benfica. Ninguém à exceção do FC Porto tem a coragem de denunciar isto. Estas transmissões são falsas. Usam a manipulação para induzir os espectadores e finge-se que nada acontece."