Francisco J. Marques dispara contra novela: «Um inaceitável discurso de ódio contra o FC Porto»

O FC Porto, através do seu diretor de informação e comunicação, Francisco J. Marques, criticou a SIC, este sábado, a propósito de uma passagem de uma telenovela naquele cabal televisivo, onde se ouve um dos personagens dizer: "Ver jogos do FC Porto ou lá como é que se chama aquela porcaria."Na rede social X (o antigo Twitter), Francisco J. Marques partilhou o vídeo com essa passagem e denunciou: "Há uma radicalização de Lisboa contra o resto do país, vê-se muito isso nos comentários televisivos, mas a SIC agora eleva isso a um novo expoente, usando novelas para propalar um inaceitável discurso de ódio contra o FC Porto. Uma infâmia."











Entretanto, o ator Renato Godinho, que participa na cena visada por Francisco J. Marques, já reagiu nas redes sociais:





(notícia atualizada às 17h03 com reação de Renato Godinho)