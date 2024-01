Francisco J. Marques e o caso César Boaventura: «O que fez a justiça desportiva até hoje? Nada»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, teceu críticas à justiça desportiva, pelo facto de até agora não ter agido na sequência das alegadas tentativas de suborno do empresário César Boaventura a jogadores da 1.ª Liga antes de jogos frente ao Benfica."O César Boaventura tenta subornar jogadores em benefício do Benfica, mas o Benfica aparece agora como grande prejudicado de tudo isto. Em relação ao percurso judicial, não tenho grandes coisas a dizer, há é uma coisa que não podemos deixar passar em claro. Há muitos anos, pelo menos desde o dia 4 de abril de 2017, que César Boaventura é um personagem tóxico no futebol português, isso é público e notório. O que fez até hoje a justiça desportiva perante isso? Temos o caso de um empresário que está a ser julgado por alegadamente subornar jogadores do principal campeonato profissional do país em benefício de outro clube e o que é que aconteceu? Nada. O senhor César Boaventura está capaz de circular na sua qualidade de empresário, de ter acesso a tudo e a todos, para continuar a eventualmente subornar jogadores a favor do clube querido. Não há que ter dúvidas sobre isto, o que é que fez? Não teve tempo? A justiça desportiva, que é tão célere no seu papel abstruso de censura, numa coisa que realmente interessa, porque fere as competições, até agora fez zero. Varre o lixo para debaixo do tapete e também a única coisa que faltava era a justiça desportiva vir dizer que o Benfica não tem nada ver com isto, porque não foi isso que disseram quando o Boavista foi despromovido", referiu o responsável portista, no Porto Canal, prosseguindo nos reparos."Quanto mais tempo vamos ter de esperar que seja afastado do futebol português quem comete este género de atos? Por exemplo, os jogadores que agora testemunharam em tribunal, já o fizeram há vários anos em tribunal também, em Santo Tirso. A justiça desportiva fingiu que não fizeram, porque não fez nada. Se queremos ter futebol do primeiro mundo, alguém acredita que se o senhor César Boaventura for falar com um jogador do Almeria para ele perder com o Real Madrid, a justiça desportiva espanhola não faz nada? Alguém acredita que se senhor César Boaventura for falar com um jogador do Brighton para perder com o Manchester United, a justiça desportiva da Premier League não faz nada? Podemos elencar os países todos. Isto tem aqui a maior toxidade de todas, que não é César Boaventura, é o clube para o qual ele andava a subornar jogadores. A maior toxicidade está aí", rematou o diretor de comunicação dos dragões.