Francisco J. Marques garantiu que nenhum sócio apresentou queixa pelos incidentes na Assembleia Geral

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, garantiu que já houve um sócio do clube a quem foi instaurado um processo disciplinar e já recebeu a respetiva nota de culpa, devido aos incidentes verificados na Assembleia Geral do dia 13 de novembro. O responsável portista acrescentou que outros serão alvo do mesmo procedimento, assim seja feita a identificação, e lembrou que apenas a direção do FC Porto apresentou queixa pelos atos ocorridos naquela noite."Condenámos de forma veemente os acontecimentos, não foi deixado passar o prazo, há um sócio que pelos vistos teve comportamentos inadequados, ou pelo menos é suspeito disso, e já teve um processo disciplinar concluído, já lhe foi entregue a nota de culpa, outros ainda a vão receber no decorrer deste mês, depois as pessoas vão ter o legítimo direito ao exercício da sua defesa, porque as coisas têm de ser feitas da forma correta, as pessoas têm o direito a defender-se e mais tarde será tomada uma decisão. Não há risco de prescrição, porque quando aconteceu aquilo, no dia seguinte a Direção do FC Porto fez um comunicado em que anunciou ter remetido para o Conselho Fiscal e Disciplinar tudo o que aconteceu. Foi aberto um inquérito para averiguar tudo. Para estas coisas acontecerem é preciso que haja uma queixa, só houve uma queixa, foi da direção do FC Porto. Qualquer pessoa se podia ter queixado, só a direção do FC Porto se queixou mais ninguém, não houve nenhuma vítima de agressão que se tivesse queixado, ninguém que tivesse presenciado se queixou. Não houve nenhuma queixa. Os processos estão a andar, há um sócio com nota de culpa, os outros receberão até ao final do mês, não há qualquer risco de prescrição", garantiu o diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal.