Francisco J. Marques questiona as linhas de fora-de-jogo: «Volta a acontecer num jogo do Sporting»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, questionou a colocação das linhas de fora-de-jogo no golo anulado ao Boavista, no encontro de segunda-feira que acabou com a vitória (2-0) do Sporting. O responsável dos dragões admite que Robert Bozeník estivesse em posição irregular, mas nunca 27 centímetros, como foi indicado."Conquistar a credibilidade normalmente demora muito tempo, mas destruí-la é num flash. Está a correr o risco de acontecer que as linhas do fora-de-jogo em que nós, adeptos de futebol, temos de acreditar, começam a levantar dúvidas muito sérias. Novamente num jogo do Sporting estas linhas não estão bem. Se estão bem, que venham explicar. Não estou a dizer que o jogador do Boavista não está fora-de-jogo, porque a mim pareceu-me que estava, mas conheço também gente séria, honesta e verdadeira na análise que acha que ele está em jogo. Na minha análise séria e verdadeira fico com a impressão de que está um bocadinho adiantado, mas não está 27 centímetros. Colocaram a linha em Esgaio, considerando que era o penúltimo jogador mais próximo da linha de baliza, mas não era ele. O Diomande está mais próximo da linha de baliza, o jogador do Boavista até me parece que está fora-de-jogo, não pode é haver estes erros. É muito importante que o Conselho de Arbitragem aproveitasse aquele programa dos áudios para mostrar como é que isto foi feito. Isto volta a acontecer num jogo do Sporting, num lance que acaba por ser decisivo. Repito, a mim parece-me que o jogador está fora-de-jogo, mas não pode aparecer 27 centímetros. No Rio Ave-FC Porto houve um golo que dava toda a ideia a olho nu de que estava em jogo e apareceu um fora-de-jogo de 2 centímetros. Há um sistema que está a ser implementado, que tem pouca intervenção humana, que é semi-automático, e esse género de investimento vale muito a pena para credibilizar estas coisas. Houve muita gente indignada nas redes sociais e ao vermos estas linhas dá toda a ideia de que isto não está bem. Para que o mundo do futebol não deixe de acreditar nestas linhas, são importantes os esclarecimentos", referiu o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.