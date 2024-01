Francisco J. Marques suspenso 50 dias e multado em mais de 8 mil euros

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi suspenso por 50 dias e multado em 8.160 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, em resultado de um processo disciplinar que tinha sido aberto em dezembro passado , devido a "declarações proferidas na comunicação social".Na altura, esse processo foi instaurado após participação do Conselho de Arbitragem, atendendo ao teor das declarações de Francisco J. Marques. Tudo indica que, em causa, estiveram as suas afirmações no Porto Canal relacionadas com o clássico entre FC Porto e Sporting, em que se queixou de um eventual cartão vermelho poupado a Gyökeres.O Conselho de Disciplina enquadrou estes factos como "Lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", conduzindo assim à sanção final.