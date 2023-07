Gabriel Lança tem sonho clássico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gabriel Lança, avançado de 14 anos, assinou ontem contrato de formação com o FC Porto e, na hora de falar aos adeptos, explicou as suas ambições.

"Quero chegar à equipa principal, tenho o sonho de disputar a Champions, de jogar no Estádio do Dragão e de ganhar ao Benfica", atirou Lança, que na última época disputou 13 jogos e assinou um golo, ele que pisa normalmente terrenos mais laterais do sector ofensivo.

"Na equipa principal o meu jogador preferido é o Pepê, porque é parecido comigo em alguns pontos. Gosta muito de ter a bola, de apostar no um contra um e desequilibrar o jogo. Somos parecidos nisso", revelou o jovem atacante.