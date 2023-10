Gabriel Veron já faz tratamento a uma rotura na face posterior da coxa esquerda

Na sequência da folga concedida por Sérgio Conceição para o dia seguinte ao da vitória frente ao Portimonense, o FC Porto voltou aos treinos no Olival, na tarde desta terça-feira, e com várias baixas. A começar pela de Gabriel Veron, que tem consequências imediatas.Os resultados dos exames complementares que o avançado realizou confirmaram o pior dos cenários: no FC Porto B-Torreense, Veron sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa esquerda, o que o obrigará a parar durante algumas semanas. Certo, para já, é salta fora dos convocados do selecionador sub-23 brasileiro para os Jogos Pan-Americanos. O técnico Ramon Menezes, de resto, já convocou o médio Gabriel Pirani, do DC United para o lugar do lesionado Gabriel Veron, lesionado.Veron iniciou hoje o processo de tratamento, regime que voltou a ser aplicado pelo departamento médico portista a Marcano, Pepe e Zaidu.Além dos referidos lesionados, também seis internacionais foram baixas no arranque da preparação para o jogo contra o Vilar de Perdizes, em Chaves, marcado para o próximo dia 20 e referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A saber: Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Eustáquio (Canadá), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão).O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira de manhã, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.