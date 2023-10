Gabriel Veron lesiona-se no regresso à competição pelo FC Porto B

Gabriel Veron continua em maré de azar. O avançado brasileiro, conformeantecipou, foi convocado por António Folha para o FC Porto B-Torreense deste domingo, referente à 7.ª jornada da 2.ª Liga. O jogador entrou no onze , mas quase em cima do apito para o intervalo, quando fazia um sprint, ficou agarrado à coxa esquerda e teve de ser imediatamente assistido.Enquanto os restantes jogadores recolhiam ao balneário, Veron ainda se encontrava prostrado, junto à linha lateral do Estádio Luís Filipe Menezes, sob observação médica e, depois, já não voltou para a segunda parte, tendo entrado Jorge Meireles para o seu lugar. Assim sendo, o ex-Palmeiras fica com a presença nos Jogos Pan-Americanos em risco, ele que tinha sido convocado pela seleção sub-23 do Brasil.Recorde-se que foi nessa mesma coxa esquerda que Veron se lesionou durante as férias de verão. O FC Porto B avança, assim, para a segunda parte sem o atacante brasileiro, mas está em vantagem no marcador, fruto do golo de João Mendes.