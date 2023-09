Gabriel Veron recupera de lesão integrado na equipa B do FC Porto

A recuperar da lesão muscular sofrida no decorrer da pré-época, Gabriel Veron tem vindo a trabalhar junto da equipa B do FC Porto, segundo confirmou Record.O avançado brasileiro, recorde-se, foi contratado ao Palmeiras no verão do ano passado e representou um investimento total de 12,4 milhões de euros, dividido pela compra dos direitos desportivos (10,2 milhões de euros) e encargos adicionais (2,2 milhões).De acordo com fonte próxima ao processo ouvida pelo nosso jornal, esta transição de Veron para a equipa secundária dos dragões é "uma situação normal" no processo de recuperação da lesão, podendo ganhar ritmo por lá, sob as ordens de António Folha, quando entrar no "período de readaptação".Recorde-se que o nome do avançado brasileiro continua a figurar no boletim clínico do plantel principal dos dragões, encontrando-se em tratamento. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Estrela, na Amadora, Sérgio Conceição explicou que olhou para "o histórico de lesões de Veron" e também aí encontrou um motivo para o FC Porto avançar para a contratação de Francisco Conceição.