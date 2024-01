Gabriel Veron vai ser operado ao pé direito

O Cruzeiro informa que o atacante Gabriel Veron, após sofrer trauma em treinamentos em campo, foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no pé direito.



A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina. Todo… pic.twitter.com/eVvLzFcBax — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 26, 2024

Gabriel Veron continua em maré de azar no que toca a lesões. O avançado que o FC Porto emprestou ao Cruzeiro vai agora ser operado ao pé direito."O Cruzeiro informa que o atacante Gabriel Veron, após sofrer trauma nos treinos de campo, foi submetido a exames que diagnosticaram uma lesão no pé direito. A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde do Cruzeiro", informou o clube brasileiro, esta sexta-feira.Contratado ao Palmeiras no verão de 2022, Veron não conseguiu singrar no FC Porto, devido a problemas físicos e disciplinares. Por isso foi emprestado ao Cruzeiro no final do ano passado, por forma a relançar a carreira, mas continua a sofrer com lesões.